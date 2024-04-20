الذكاء الاصطناعي يصل إلى تطبيقات "واتس آب"

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Meta بدأت باختبار ميزات جديدة لإنشاء الصور في تطبيقات "واتس آب" بالاعتماد على مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، لكن هذه الميزات متاحة حاليا فقط لبعض مستخدمي "واتس آب" في الولايات المتحدة.وعلى سبيل المثال إذا أراد مستخدم "واتس آب" إنشاء صورة بتفاصيل محددة ليس عليه إلا أن يكتب بعض الكلمات المتعلقة بهذه التفاصيل، ومع إضافة أي كلمة سيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل الصورة التي تم إنشاؤها، كما سيقوم أيضا بصنع صورة GIF عن الصورة الثابتة، ليكون المستخدم قادرا على مشاركتها عبر التطبيق.وبالإضافة إلى تطبيقات "واتس آب" فإن ميزات إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي باتت متوفرة أيضا على موقع الويب الخاص بـ Meta AI، لكنها ما تزال محصورة بمستخدمي الموقع من الولايات المتحدة.وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن Meta تخطط لإضافة مساعدMeta AI إلى العديد من التطبيقات التابعة لها مثل تطبيقات "فيسبوك" و وMessenger و"إنستغرام".