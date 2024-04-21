تصنيف البلدان بمشاهدة الأفلام الإباحية العام الماضي.. ما نوع الفئة الأكثر بحثًا في العراق؟

وقدم موقع بورن هوب تقريره الشامل عن احصائيات الإباحية العام الماضي، واكتشف ان البحث عن الأفلام الإباحية "الواقعية" والمصنعة محليًا نمت بواقع 170%، لتكون واحدة من افضل 20 فئة تم البحث عنها، في حين انخفضت شعبية فئة الهواة.وفيما يخص البلدان الأكثر زيارة، لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة التي تتمتع بأعلى حركة يومية الى الموقع، تليها المملكة المتحدة، ووارتفع ترتيب مصر بمقدار 7 درجات لتنضم إلى قائمة العشرين الأوائل للمرة الأولى، وجاءت بالمرتبة 17 عالميًا، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة اعلى 20 دولة زيارة للموقع.وفيما يخص خارطة العالم بنوع وفئات الأفلام الإباحية بحسب كل دولة، يظهر ان فئة "الليزبيان" او المثلية النسائية، كانت الأكثر شيوعًا في العراق ليتشابه بذلك مع أمريكا الشمالية وكندا وأجزاء من أمريكا الجنوبية وأجزاء من أوروبا وكذلك مصر، اما في ايران فكان الأكثر شيوعًا هو فئة "الميلف"، والتي تعني النساء البدينات نسبيًا وبفئات عمرية تفوق الـ40 الى 50 عامًا.