عالميًا.. ارتفاع غير مسبوق للانفاق العسكري خلال 2023

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، انه لأول مرة يتم تسجيل ارتفاع متزامن في نفس الوقت في الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأميركيتين.ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن، نان تيان، وهو أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد "سيبري"، قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن"، محذرا من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.وحسب تقرير المعهد، فإن أكثر الدول إنفاقا على القطاع العسكري في العالم عام 2023، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار، وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52 بالمئة إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي، فيما تنفق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.وذكر المعهد أن الدول الأوروبية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي، ورفعته الولايات المتحدة بمقدار 2 بالمئة إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث شهدت إسرائيل - ثاني أكبر منفق في المنطقة - زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالحرب التي شنتها في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.كما زادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار، وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة 6 بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.وجاء العراق ضمن منطقة المستوى الخامس من اصل 7 مستويات، وفقا لنسبة الانفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء انفاق العراق العسكري ضمن المنطقة التي تبلغ نسبة انفاقها 2 الى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.