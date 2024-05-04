"ولادة بدون حمل" تثير ضجة في مصر

وتحولت العبارة الى مادة دسمة للسخرية في الشارع المصري، حيث كتب احدهم: "الطب اتقدم واتطور يا جدعان"، وكتب آخر: "ولادة بدون حمل ازاي يعني؟ هنشتريه من السوبر ماركت ولا هنكسبه في كيس شيبسي".ومن بين التعليقات: "أكيد سمعت عن ولادة بدون ألم، الجديد بقى في مصر ولادة بدون حمل"، وقال آخر متهكما على الدعاية: "ولادة بدون حمل ولا تعب، مش دكاترة المنصورة اللي تقعد ساعتين في الكشف.. اتقوا ربنا واتعلموا من العلم الحديث ده وواكبوا التطور".وتبين فيما بعد ان الدعاية لجذب الانتباه، حيث انه عند تقريب الصورة، يتضح ان تكملة الجملة مكتوبة بخط صغير، حيث ان الجملة الكاملة هي "ولادة سهلة بدون حمل صعب، لكن تم تصغير كلمات (سهلة وصعب)، لتظهر جملة ولادة بدون حمل كجملة جاذبة دعائية".