بينها 7 عربية.. المدن الأكثر جذبًا لأصحاب المواهب في العالم

وسيطرت الولايات المتحدة على المراكز الأولى حيث ان اكبر عدد من المدن المسيطرة على المراكز الأولى كانت ولايات أمريكية.وتم تصنيف مدينة نيويورك على أنها أكثر المدن المرغوبة في العالم بالنسبة للمواهب العالمية، كونها أكبر "مغناطيس للمواهب" في العالم يعني أن نيويورك هي رسميًا المدينة الأكثر جاذبية للعمال في جميع أنحاء العالم، بحسب مجلة "سيوورلد".وبينما صنفت نيويورك بصفتها المدينة الأكثر جذبا للمواهب في العالم، جاءت بالمرتبة الثانية لندن، وباريس، ولوس انجلوس، ودبي بالمرتبة الخامسة، ثم جاءت أبو ظبي بالمرتبة الثامنة عالميًا.وعموما ضمت القائمة 7 مدن عربية، دبي بالمرتبة الخامسة، وأبو ظبي ثامنة، والرياض 20، وجدة 87 ، عمان 89 ، الدوحة 91، الكويت 93 عالميًا.