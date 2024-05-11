العاصفة الشمسية تصل لمستويات غير مسبوقة.. براكين وزلازل محتملة قرب العراق

وقال احد المختصين ان العاصفة المغناطيسية وصلت الى مستوى 5G وهي المرى الأولى منذ 21 عاما التي يتم فيها تسجيل هذه الشدة، مبينا ان العاصفة الشمسية هذه ينتج عنها تشكل الشفق القطبي في دول غير معتادة كتركيا ودول البلقان والجزائر ووسط أوروبا، وغالبا ما يعقب ظهور الشفق بعض الزلازل والبراكين .وأدى انفجار كبير في قرص الشمس إلى إطلاق عاصفة مغناطيسية أرضية في الغلاف الجوي للأرض فيما تقول مؤسسات مختصة انها من الممكن أن تتداخل مع شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة وتقوم بتعطيلها، مع إمكانية استمرار تأثيرات العاصفة خلال نهاية الأسبوع وتأثيرها على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.وبدأت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي NOAA برصد انفجارات على سطح الشمس يوم الأربعاء، اتجهت خمسة منها على الأقل في اتجاه الأرض، ووصل أولها إلى الغلاف الجوي للكوكب يوم أمس الجمعة.وقال مايك بيتوي، رئيس العمليات في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي بالوكالة: "ما نتوقعه خلال اليومين المقبلين يجب أن يكون أكثر أهمية مما رأيناه بالتأكيد حتى الآن".وفقًا لعلماء الفلك، من المرجح أن تتأثر الاتصالات التي تعتمد على موجات الراديو عالية التردد، وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتوقف عمل الهواتف المحمولة أو راديو السيارة، الذي يعتمد على موجات الراديو منخفضة التردد، ومع ذلك، من الممكن أن يحدث انقطاع التيار الكهربائي.وحدثت أبرز عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ في عام 1859، والمعروفة باسم حدث كارينغتون، واستمرت لمدة أسبوع تقريباً، مما أدى إلى ظهور شفق امتد إلى هاواي وأميركا الوسطى وأثر على مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف.