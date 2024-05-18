بينها بلدان عربيان.. 20 دولة شبابها أكثر تعاسة من مسنّيها

السومرية نيوز-علم وعالم





أوجز تقرير نشرته "فيزوال كابيت ليست"، قائمة لبلدان تعد الأكبر بفجوة السعادة بين شبابها ومسنيها، بفارق كبير يجعل الشباب اكثر تعاسة بكثير.

وحلّت موريشيوس المرتبة الأولى بفجوة سعادة تبلغ 57 درجة، حيث كانت مرتبة سعادة الشباب 85، وكبار السن بالمرتبة 28 بمؤشر السعادة عالميًا.



وجاءت الولايات المتحدة الامريكية ثانيًا، وكندا، واوزبكستان، والصين خامسًا، فيما جاءت الجزائر بالمرتبة 8 عالميًا، وجاءت البحرين بالمرتبة 17، وكانت هاتان الدولتان العربيتان الوحيدتان ضمن قائمة الـ20.