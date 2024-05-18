بنغلادش متقدمة عليه.. تصنيف العراق عربيًا وعالميًا بجودة التعليم الجامعي

التصنيف الذي أعدته منصة "انسايدر مونكي"، وتتبعته السومرية نيوز، يعتمد على 3 معايير وهي عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ومتوسط ترتيب الجامعات في هذا التصنيف، ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على التعليم.وضم التصنيف 218 دولة، حلت الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الأولى بعدد نقاط يبلغ 0.99 من 1، وبريطانيا ثانيا، والصين ثالثا.وجاءت السعودية بالمرتبة 16 عالميا والأول عربيًا، والامارات 20 عالميا والثاني عربيا، ثم لبنان ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر وعمان وتونس، ومن ثم العراق بالمرتبة 85 عالميًا والـ11 عربيًا.ومن الملفت للانتباه ان بلد مثل بنغلاديش الذي تغزو عمالته العراق، متفوق على العراق بمتوسط ترتيب جودة التعليم الجامعي وجاء بالمرتبة 60.