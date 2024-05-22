5 دول عربية بقائمة أقوى 30 قوة جوية بالعالم

تعد القوات الجوية للولايات المتحدة هي الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم، مع أسطول يضم أكثر من 13000 طائرة، تمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل وطائرات النقل والطائرات بدون طيار.في المرتبة الثانية تأتي روسيا بأكثر من 4 الاف طائرة، والصين اكثر من 3 الاف و300 طائرة، ثم الهند وكوريا الجنوبية.عربيًا جاءت مصر الأولى عربيًا وبالمرتبة السابعة عالميًا بالقوة الجوية وبامتلاك أكثر من ألف طائرة، وبعدها السعودية، والجزائر والامارات، وسوريا، التي جاءت بالمرتبة الخامسة عربيًا والـ28 في قائمة الـ30 أقوى دولة بالقوات الجوية.وجاءت كندا بالمرتبة الأخيرة الـ 30، في قائمة الدول الأقوى بالقوات الجوية، وبامتلاكها 375 طائرة، بحسب تقرير لمجلة سيوورلد.