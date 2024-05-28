ظاهرة فلكية "فريدة" تحدث اليوم.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم (فيديو)

السومرية نيوز – علم وعالم



كشف الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق، عن ظاهرة فلكية "فريدة" سيشهدها العالم تجعل كل من يقف في أي مكان مواجهاً للقبلة وهي الكعبة المشرفة.

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "الثلاثاء.. ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم".



وأضاف: "الذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر". غداً الثلاثاء :

ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم …

فالذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر

pic.twitter.com/mu3JQjBh6X — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 27, 2024

