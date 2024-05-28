ظاهرة فلكية "فريدة" تحدث اليوم.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم (فيديو)

غداً الثلاثاء :
ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم …
فالذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر
pic.twitter.com/mu3JQjBh6X
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 27, 2024
غداً الثلاثاء :
ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم …
فالذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر
pic.twitter.com/mu3JQjBh6X