دراسة حديثة: قرابة 20% من اللاعبين المحترفين يتعاطون التبغ

الدراسة التي أجرتها جامعة لوبورو، بتكليف من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، وجدت أيضًا أن اثنين من كل خمسة لاعبين جربوا الأكياس مرة واحدة على الأقل.ويشير التقرير إلى أن أرقام الاستخدام الفعلي من المرجح أن تكون أعلى لأن اللاعبين قد لا يرغبون في الكشف عن استخدامهم للسعوط أو السنوس وهي التسميات التي تشير الى التبغ الرطب او أكياس النيكوتين.وتم استطلاع آراء ما يصل إلى 628 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 51 لاعبة في الدوري الممتاز للسيدات.ومن بين المشاركين الذكور، قال 18% أنهم يستخدمون السنوس حاليًا بينما قال 42% أنهم جربوا المادة مرة واحدة على الأقل، وكانت نسبة اللاعبات 22% و39% على التوالي، وأشار ما يقرب من نصف الرجال (48٪) إلى رغبتهم في الإقلاع عن استخدام التبغ الرطب في العام المقبل، كما تم إجراء مقابلات مع 16 ناديًا محترفًا وطاقمًا طبيًا.السنوس هو منتج من منتجات التبغ يوضع في كيس، يشبه كيس شاي صغير، يوضع تحت الشفة ويطلق النيكوتين في مجرى الدم.استخدم معظم اللاعبين أكياس النيكوتين بدلاً من التبغ الرطب، ومع ذلك، فقد أشاروا في كثير من الأحيان إلى أكياس النيكوتين باستخدام مصطلح "السعوط"لماذا يستخدم لاعبو كرة القدم السنوس؟ومن بين 45 رجلاً و11 امرأة أدركوا فائدة الأداء من استخدام السنوس، ذكر 29% و55% على التوالي أن تحسين الاستعداد العقلي هو الفائدة الرئيسية، ومن بين 84 رجلاً و11 امرأة أجابوا عما إذا كانوا قد عانوا من آثار معينة، قال 56% و36% على التوالي إن التبغ الرطب ساعدهم على الاسترخاء.يتم استخدامه بشكل شائع بعد التدريب وبعد المباريات، حيث قال أحد أعضاء الطاقم الطبي والأداء إن اللاعبين استخدموا السنوس "كآلية للتأقلم".ووجد الاستطلاع أن الحقائب تستخدم أيضًا كمثبط للشهية، وأن المستخدمين غالبًا ما بدأوا في استخدام المنتجات في محاولة للتوافق مع زملائهم الأكبر سناً في كثير من الأحيان. وبالنسبة للاعبين الذكور، أعطى 56% هذا السبب، وارتفعت النسبة إلى 73% بين النساء.