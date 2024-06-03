هل الامتناع عن السكر يشمل التمر؟

إنَّ تناول السكريات سواء كانت بكميات قليلة أو كثيرة يضرّ الجسم ويصيبه بالكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، ومع ذلك فالجسم بحاجة دائمة إلى تناول السكريّات، لأنها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، فهل الإمتناع عن السكر يشمل التمر؟الإجابة هي: لا، الامتناع عن السكر لا يشمل التمر، وذلك لأن التمر يتميّز باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المهمّة من الفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والأملاح المعدنية، فالتمر ما هو إلاّ وجبة غذائية متكاملة.يُعد التمر من أهم المصادر الطبيعية والآمنة للحصول على السكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم والتي تمده بالطاقة، والتي بها يمكن الاستغناء التامّ عن السكريات الأخرى المصنّعة والمضرّة وإمداد الجسم بما يحتاجه.

يحتوي التمر كمية من السكر، يسمى ب “سكر الفاكهة”، ويسمى أيضاً ب” سكر الفركتوز” وكلاهما سكر طبيعي وآمن.فوائد تناول التمر على الريق كبديل للسكريات أكثر صحة، ولا يوجد فرق بينه وبين السكر الأبيض المصنع من ناحية الطعم، أي يمكن الاستغناء عنه بكل سهولة، كما يمكن تصنيع السكر من التمر المجفف إن لزم الأمر.هل تؤثر التمور على مستويات السكر في الدم؟إنَّ الإكثار من تناول التمر والإفراط به بالفعل يؤثر على مستوى السكر في الدم، وتوضيح ذلك يأتي كالآتي:قامت بعض الدراسات بالتجارب على عدد من الأشخاص وإعطائهم 100 غرام من التمر يوميًا لمدة 4 شهور، وبعد انتهاء المدة، أجري فحص لقياس مستوى السكر في الدم وتبيّن أنَّ مستوى السكر في الدم ثابت لا يتغير، كما أن نسبة الدهون الثلاثية لم ترتفع أبدًا وظلت ثابتة.هذه التجربة أكدت أنَّ تناول التمر بكميات معتدلة لإنسان يتمتع بالصحة وغير مصاب بمرض السكري، لا يمكن أن يؤثر عليه، كما أنها لم تستطع أن تحدد المعدل الطبيعي والمناسب لتناول الكمية الملائمة من التمور.التمر لمرضى السكري، كما أنها أوصت مريض السكري ألا يفرط في تناول التمور، وألا يزيد معدل تناوله للتمور عن ثلاث تمرات في اليوم الواحد، حتى لا يرتفع مستوى السكر في الدم.