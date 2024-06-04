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بينها 3 عربية.. 15 مدينة عالمية هي الأكثر امتلاكًا وجذبًا "للمليونيرات"

علم وعالم

2024-06-04 | 02:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها 3 عربية.. 15 مدينة عالمية هي الأكثر امتلاكًا وجذبًا &quot;للمليونيرات&quot;
400 مشاهدة

السومرية نيوز-علم وعالم

استعرض تقرير احصائي، قائمة بـ15 مدينة تعد "مدن الأثرياء" بصفتها الأكثر جذبا للمليونيرات في العالم خلال عام 2024، فيما جاءت 3 مدن عربية بين هذه الـ15 مدينة، فيما تصدرت أبو ظبي القائمة العالمية بحوالي 23 الف مليونير يقطنها.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة سيوورلد وتابعته السومرية نيوز، فأن في عام 2024، ستصبح العديد من المدن حول العالم بسرعة نقاطًا ساخنة للأفراد ذوي الثروات العالية مما يعكس نفوذها الاقتصادي المتزايد وجاذبيتها للأثرياء.


أبوظبي: 22.700 مليونير
تبرز أبوظبي كمركز رئيسي لأصحاب الملايين، مدعومة باحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز ووجود هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تزداد ثروة المدينة بشكل أكبر مع نمو سوق أبوظبي العالمي كمركز عالمي للمكاتب العائلية.


أثينا: 22.600 مليونير
لقد انتعشت أثينا، إحدى أقدم المدن في العالم، بشكل مثير للإعجاب من الأزمة المالية اليونانية. وارتفعت أسعار العقارات وعدد الأثرياء، ويرجع ذلك جزئيا إلى برنامج التأشيرة الذهبية في البلاد. تشمل أرقام الثروة المدينة والمناطق القريبة من شاطئ البحر مثل جليفادا وبيرايوس.


لشبونة: 21.800 مليونير
شهدت لشبونة تدفقًا كبيرًا من السكان الأثرياء على مدار العقد الماضي، حيث اجتذبت أفرادًا من جميع أنحاء أوروبا والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من التغييرات التي طرأت على برنامج تصريح الإقامة الذهبية في البرتغال، تواصل لشبونة جذب الأفراد ذوي الثروات العالية.

الرياض: 18.200 مليونير
الرياض، قلب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، تستضيف سوق الأسهم السعودية (تداول) وصندوق الاستثمارات العامة، وتزيد المناطق الغنية مثل الحي الدبلوماسي والدرعية التاريخية من جاذبيتها للسكان الأثرياء.



مدينة لوكسمبورغ: 18.000 مليونير
تتميز مدينة لوكسمبورغ بواحدة من أعلى كثافة المليونيرات على مستوى العالم، مع وجود قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المصرفية الخارجية، والصلب، وإدارة الثروات. إن سمعتها فيما يتعلق بالسلامة والإدارة الممتازة، إلى جانب برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار، تجتذب العديد من الأفراد الأثرياء.

موناكو: 15.600 مليونير
تمتلك موناكو أكبر تجمع لأصحاب الملايين في العالم، حيث يقع أكثر من 40% من سكانها ضمن هذه الفئة. تشتهر بأسلوب الحياة الفاخر وارتفاع أسعار العقارات، وتظل المدينة الأولى عالميًا من حيث نصيب الفرد من الثروة.

كالجاري: 15.000 مليونير
كالجاري، عاصمة الطاقة في كندا، هي أيضًا مركز سريع النمو للتكنولوجيا والفضاء. موقعها على طول نهر بو ومساهماتها الاقتصادية القوية تجعلها وجهة جذابة لأصحاب الثروات.

سكوتسديل: 14.500 مليونير
جزء من منطقة فينيكس الكبرى الحضرية، شهدت سكوتسديل نموًا كبيرًا في الثروة، وأصبحت موطنًا لعقارات الجولف وأسلوب الحياة الحصرية. تحظى هذه المدينة الصحراوية بولاية أريزونا بشعبية متزايدة بين الأثرياء.

بنغالورو: 13,200 مليونير
تشهد مدينة بنغالورو، المعروفة باسم "وادي السيليكون في الهند"، نمواً سريعاً باعتبارها نقطة جذب للمليونيرات. ومع وجود قطاع تكنولوجي مزدهر وشركات عالمية مثل Infosys وWipro، فهي واحدة من أسرع المدن نموًا بالنسبة للأشخاص ذوي الثروات العالية.

غرينتش ودارين: 12.500 مليونير
غرينتش ودارين، مدينتان ثريتان تقعان على الساحل الذهبي بولاية كونيتيكت، وتتمتعان بشعبية كبيرة بين المصرفيين الاستثماريين الأثرياء، ومديري صناديق التحوط، والممولين. إن قربها من مدينة نيويورك، والسلامة، والعقارات السكنية الكبيرة، والمدارس الخاصة الممتازة يعزز من الرغبة فيها.

بالم بيتش وويست بالم بيتش: 10,200 مليونير
تحظى منطقة بالم بيتش وويست بالم بيتش في جنوب فلوريدا بالتفضيل المتزايد من قبل المتقاعدين من نيويورك وكاليفورنيا، بالإضافة إلى الأفراد الأثرياء في قطاعي إدارة الصناديق والترفيه، وخاصة في مرحلة ما بعد كوفيد.

جدة: 7500 مليونير
جدة، مدينة تاريخية تقع على البحر الأحمر، وهي موطن لكثير من أغنى العائلات في المملكة العربية السعودية. وهو بمثابة الميناء الرئيسي للبلاد ويقع بالقرب من مدينة مكة المكرمة.
كيب تاون: 7400 مليونير
أصبحت كيب تاون، بضواحيها المرغوبة مثل كامبس باي وكليفتون، المدينة الأولى في أفريقيا لأصحاب الملايين، حيث تجتذب الأفراد الأثرياء من أجزاء أخرى من جنوب أفريقيا وأوروبا. وهي في طريقها لتجاوز جوهانسبرج كأغنى مدينة في أفريقيا بحلول عام 2030.

مدينة هو تشي مينه: 7200 مليونير
كانت مدينة هو تشي مينه، المعروفة سابقًا باسم سايجون، آخذة في الظهور بسرعة باعتبارها النقطة الساخنة التالية لأصحاب الملايين في آسيا، مع نمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والإلكترونيات والخدمات المالية والمنسوجات والسياحة.

نيروبي: 4400 مليونير
نيروبي، القوة الاقتصادية في شرق أفريقيا، تضم بعضًا من أقدم الأحياء الفاخرة في كينيا مثل كارين وموثيجا. فهي تمثل ما يقرب من نصف إجمالي ثروة كينيا وأكثر من 60٪ من مليونيراتها، مع مناخ معتدل بسبب ارتفاعها الشاهق مما يعزز جاذبيتها.
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