أحداها نشطة في العراق.. قائمة بالطائرات العسكرية الأكثر استخدامًا حول العالم

وتصدرت طائرات بلاك هوك، قائمة الطائرات العسكرية الأكثر استخداما حول العالم، والمستخدمة في الولايات المتحدة والسعودية وبولندا، وبواقع اكثر من 5650 طائرة.وجاءت فالكون اف 16 المقاتلة بالمرتبة الثانية والناشطة في البحرين ومصر وبلجيكا والدنمارك، وكذلك جاءت السوخوي في المرتبة السابعة والناشطة في الصين وكازاخستان وروسيا.اما المرتبة الثامنة فجاءت طائرة تي 6 تكسان، وهي طائرة مقاتلة وطائرة تدريب، وهي ناشطة في العراق وتايلند والولايات المتحدة الامريكية، وبواقع اكثر من ألف طائرة نشطة، بحسب مجلة سيوورلد.