العراق ثانيًا بقائمة أكثر البلدان بالفجوة بين الجنسين في المشاركة بالعمل

تصدرت أفغانستان القائمة، بوجود فجوة تبلغ 64%، جاء العراق ثانيًا بنسبة الفجوة البالغة 61%، حيث تم قياس هذه النسبة من الفارق بين نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل ومشاركة النساء فيه، بحسب موقع فازوال كابتليست.فعلى صعيد الرجال، فأن 72% من الرجال بسن العمل في العراق، مشاركون فعليًا في سوق العمل، اما النساء، فأن 11% فقط من النساء بسن العمل، يعملن فعلًا في العراق، مايجعل مقدار الفجوة يبلغ 61%.وبعد العراق تأتي باكستان، ومن ثم سلطنة عمان، ومن ثم ايران، واليمن، ومصر، والجزائر، وسوريا، والأردن، والمغرب، والسعودية، والهند، وبنغلادش، والبحرين، وتونس، غواتيمالا، ثم السودان، وسيريلانكا، والكويت.