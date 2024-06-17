10 مدن عراقية بقائمة أسخن 15 رقعة حول العالم خلال 24 ساعة الماضية

وضمت قائمة اعلى المدن تسجيلا للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمت 15 مدينة، من بينها 10 مدن جميعها في العراق، مع مدينتين في مصر، وواحدة في الجزائر، واثنين في ايران.

وبحسب القائمة التي تتبعتها السومرية نيوز، فان كربلاء جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا بتسجيل درجة حرارة بلغت 48.5 مئوية، والسماوة ثانيا، والنجف، والناصرية، حيث سيطرت المدن العراقية على المراكز الـ5 الأولى.

ومن ثم جاءت مدينة أبو سمبل المصرية، سادسا واسوان المصرية سابعا، ثم بدرة العراقية، وبعدها مدينة جزائرية، ثم الكوت العراقية، تتبعها الاهواز الإيرانية، وثم الديوانية، وعبادان الإيرانية، والبصرة (مركز الحسين)، وثم بغداد، وثم البصرة (المطار).