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لماذا حُذف كليب نجوى كرم "معذور قلبي"؟

فن وثقافة

2020-12-28 | 05:49
لماذا حُذف كليب نجوى كرم "معذور قلبي"؟
2,045 مشاهدة

فوجئ جمهور النجمة نجوى كرم بحذف كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي"، الذي طُرح أمس الأول، في القناة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".

وعلمت "النهار" أن حذف الكليب هو سياسة ترويجية جديدة لشركة "روتانا"، نظراً إلى أن العمل أثار ضجة كبرى في مواقع التواصل، وتصدر الترند في أكثر من دولة عربية، لمرات عديدة قبل طرحه.

كما أن الشركة تعمّدت طرح الكليب بنسخة ظهر من خلالها الراقصون الاستعراضيون، ولم تظهر نجوى كرم بشكل كبير، وتم حذفه بعدها؛ حتى يرتفع منسوب التشويق لدى الجمهور، وأنه خلال 48 ساعة ستطرح النسخة النهائية الرسمية للكليب.

وكانت نجوى كرم، قد فاجأت جمهورها بطرح العمل عبر تطبيق "ديزر"، وكان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعرب محبوها عن إعجابهم الشديد بالأغنية، وباتوا يغرّدون بكلماتها، مشيدين بأدائها المميز في غنائها.

وتصدّرت الأغنية "الترند"، عبر "تويتر"، بعد طرح العمل في أكثر من دولة وأبرزها: "لبنان، والعراق، والجزائر، وتركيا، وليبيا، والسعودية".
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