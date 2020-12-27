بالفيديو: لوحات تشكيلية وصورا تجسد بطولات القوات الامنية والكوادر الصحية‎

عقد منتدى الثقافة والفنون في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار مهرجانا فنيا لتجسيد بطولات القوات الامنية والحشد الشعبي والكوادر الصحية، المهرجان تضمن عرض لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية واعمال يدوية متنوعة.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

