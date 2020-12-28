عمرو دياب يواصل إثارة الجدل بجديده "يا دلعو"!

"يا دلعو" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان سهم، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.وأشعلت كلمات أغنيات ألبوم الهضبة، حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد للتنوع الحاصل فيها، ومُعارِض لتقديم عمرو دياب مثل هذه الكلمات، التي تختلف عما قدمه من قبل.وطرح دياب في وقت سابق أغنيات عدّة من الألبوم الجديد، وهي: "فاكرني ياحب، بتهزر، وأنا معاك، ومن العشم" ولاقت جميعها تفاعلاّ كبيراً من جمهوره.وكعادته، نجح دياب في قلب موازين التواصل الاجتماعي رأساً على عقب، وذلك فور الإعلان عن طرح أغنيات ألبومه الجديد والذي حمل عنوان "يا أنا يا لاء".يضم الألبوم الجديد 12 أغنية وهي: "يا أنا يا لاء"، و"محسود" (وتنتمي للطابع الغنائي المقسوم)، و"شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، و"طبل"، و"بتهزر"، و"فاكرني ياحب"، و"وأنا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود "و"الجو جميل".وتعاون دياب في الألبوم الجديد مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم: تامر حسين، وتركي آل الشيخ، ومحمد يحيى، وعادل حقي، وإسلام زكي، وعزيز الشافعي، وخالد عز، وتامر عاشور.وعلى الفور، تصدّر وسم "عمرو دياب" المركز الأول، في قوائم الـ"ترند" موقع "تويتر"، وذلك بعد تدشين جمهوره هذا الـ"هاشتاغ" احتفالاً بالألبوم المنتظر.