زوجة دريد لحام تنفي إصابته بفيروس كورونا: "مستحيل يدخل بيتنا"

أكدت الدكتورة هالة البيطار لصحيفة "الوطن" المصرية أنه من المستحيل دخول الفيروس إلى منزلهم بسبب حرصها على نظافته الشديدة طوال الوقت.



وقالت: "أنا شخصية موسوسة داخل منزلي، إذ أحرص على نظافته بشكل دوري، وهي عادة اكتسبتها من والدتي الراحلة".

يأتي نفي زوجة الفنان السوري، دريد لحام، لإصابته بفيروس "كورونا" المستجد بعد أن طاردته شائعة أخرى خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، متعلقة بوفاته.ونفت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق تلك الأنباء، وأكدت أن "دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة"، وذلك بعد أن تواصل معه شخصيا عبر الهاتف.ووجهت نقابة الفنانين السوريين رسالة إلى دريد لحام هي: "الحمد لله والله يعيطك القوة والصحة".وطلبت النقابة من الجميع "عدم تصديق أي خبر يخص السادة الفنانين، ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا".كما أن ديمة ابنة دريد لحام نفت شائعة وفاة والدها، وأكدت أنه "من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطاوله وعائلته ومحبيه"، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.وأشارت إلى أن والدها بصحة جيدة، وكل ما تم تداوله مجرد شائعات أطلقتها بعض الصفحات على "السوشيال ميديا" لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات.