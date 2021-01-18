بالفيديو والصور: نجوم عرب تلقوا لقاح كورونا... بينهم عراقية!

مع البدء بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، هرع بعض النجوم والمشاهير العرب الى تلقي اللقاح الذي بات متوفرا في بعض دول العالم.

وقد شارك البعض صور وفيديوهات أثناء تلقيهم اللقاح، نذكر في التالي ابرزهم.



النجمة الإماراتية أحلام تعد أول فنانة عربية تتلقى لقاح كورونا، حيث أعلنت في أكتوبر الماضي تلقيها أول جرعة من اللقاح الجديد.

ايمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر #كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد #لا_تشلون_هم pic.twitter.com/EmOc75xcXi — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

نشر النجم الاماراتي حسين الجسمي صورة له على انستغرام وهو يتلقى اللقاح المضاد لكورونا، وعلق بالقول: "الحمدلله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، ‏والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان." وأضاف: "‏وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا... وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن."

تلقى الفنان اللبناني الوليد الحلاني، ابن الفنان عاصي الحلاني، أول جرعة من لقاح كورنا أثناء تواجده في دبي – الإمارات.

العراقية شذى حسون، نشرت على انستغرام لحظات تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، وقالت: "تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا.. شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته الكبيرة لجعل الإمارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح".

ونشرت ريم السعيدي وزوجها الاعلامي وسام بريدي، منشورا يظهر تلقيهما اللقاح في دبي. واعتبرت السعيدي ان اللقاح ليس خيارا، وانها وزوجها لطالما انتظرا اللقاح منذ سنة، من أجل حماية ذاتهما والعائلة، وشكرت دولة دبي على توفير اللقاح للمواطنين.

أما الفنان المصري أحمد فهمي، فقد تلقى اللقاح في اكتوبر الماضي، وأكد حينها انه لم يشعر بأي اعراض جانبية بعض تلقيه اللقاح.

وقد وثاق فنان العرب، محمد عبده لحظة تلقيه اللقاح، تماما كغيره من الفنانين العرب، معتبرا ان هناك شيء مبشر جداً كي نتحصن كلنا من هذا الداء".

وكذلك، فقد تلقى الفنان جو رعد اللقاح المضاد لكورونا في السعودية، في وقت سابق. وغرد قائلا: "الحمد الله، اخذت لقاح كورونا وانا بصحة وخير. شكر كبير الى المملكة العربية السعودية".





الى ذلك، فان المطربة نوال الكويتية تلقت ايضا لقاح كورونا في ديسمبر الماضي، وطمأنت الجمهور.



كما تلقى الفنان أحمد فهمي اللقاح المضاد لكورونا، وقال: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها، لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية، وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك."