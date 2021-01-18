الحزن يسيطر على نادين نجيم... والسبب كورونا!

وغردت بالقول: "يا رب ساعد خيي شادي واشفي من كورونا". وأضافت: "كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده. شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما إلنا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا. صللي للكل وما تنسى خيي".وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أبدوا تعاطفهم وتمنّوا لشقيقها الشفاء العاجل، وهو ما دفعها إلى الرد في وقت لاحق حيث غرّدت: "بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة الصادقة لأجل خيي وصلواتكم الله يحميكم ويشفي كل المرضى ويكون معهم انتبهوا على حالكم كتير كتير. تصبحوا على خير".ويُشار إلى أن السلطات اللبنانية فرضت على كل أنحاء البلاد حالة الطوارئ العامة التي قضت بمنع التجول. وأتى هذا إثر الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بعدوى "كوفيد 19" والتي تخطّت الـ5 آلاف إصابة، وهو عدد كبير جداً بالنسبة إلى عدد السكان.