بالفيديو.. ماجد المهندس يُفاجئ الإعلامية أنابيلا هلال بقبلة!

وأثنى الجمهور بأداء المهندس ولكن أكثر ما لفت الانتباه طريقة تعامله الرقيقة للنساء حيث عامل الإعلامية أنابيلا هلال التي كانت تقدم ذلك الحفل، والفنانة نجوى كرم برومانسية.فقد نشرت أنابيلا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام من كواليس لقائها بماجد حيث ظهر وهو يقبل يدها، وعلقت قائلة: "بشوق وحماس أقدم الليلة البرنس".وقد أثار الفيديو ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.