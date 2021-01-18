بالفيديو.. فيفي عبده تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أمس الأحد، أنها عندما ظهرت في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب فكان بسبب شعورها ببرودة الطقس.وقالت: "الدنيا كانت برد جدا، وكنت أنهيت للتو أداء صلاتي، فشعرت بالكسل من أن أخلع الطرحة من رأسي لأن الجو كان شديد البرودة".ولم تستبعد فيفي عبده ارتداءها الحجاب، مؤكدة أن ذلك "ليس بعيدا على الله في لحظة، الموت نفس طالع ونفس لا، لو أراد الله أن أرتدي الحجاب على طول سأفعل ذلك، لكن لم يحدث هذا، وأنا في حيرة بشأن ما أفعله لكي أرضي الناس".وأكدت فيفي عبده للبرنامج التفزيوني أنها تحب أن تعيش على طبيعتها وعلى حبها الشديد لبلدها مصر، قائلة: "أنا أعبد مصر وأحبها وأموت فيها، وأنا مثل السمك لو خرجت من مصر أموت".وكانت فيفي عبده كشفت، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وللمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها "أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب".وكان آخر ظهور فني لفيفي عبده في رمضان 2020، في أول برنامج مقالب تشارك في تقديمه، ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، وعرض على شاشة "إم بي سي مصر".