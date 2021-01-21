بالفيديو: ليدي غاغا وجينيفر لوبيز تسرقان الأضواء في حفل تنصيب بايدن

احتفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بتنصيبه رسيما في حفل أداء اليمين، الذي أقيم في الكونغرس.









وشارك في الاحتفال ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، وسط حضور كبير من رؤساء أمريكا السابقين والمسئولين والفنانين. وقدمت ليدي جاجا النشيد الوطني الأمريكي، وأطلت مرتدية فستان يدمج اللونين الأسود والأحمر. بعد أداء غاغا النشيد الوطني الأميركي، اعتلت جنيفر لوبيز منصة مراسم التنصيب حيث أدت أغنية وودي غوثري الكلاسيكية "ذيس لاند إيز يور لاند"، وهو عمل يعكس ميولاً اشتراكية يقال إن أسطورة الغناء الشعبي ألّفه رداً على أغنية "غاد بلس أميركا" (بارك الرب أميركا) التي تتسم بروحية قومية أكثر.



أقيمت مراسم تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول امس الأربعاء بغياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.