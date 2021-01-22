أتكينسون: لن اؤدي دور شخصية "مستر بين" الشهيرة مجددا

أعلن الممثل البريطاني روان أتكينسون (65 عاما)، اليوم الجمعة، أنه لن يؤدي دور شخصية "مستر بين" الشهيرة التي جعلته نجما عالميا مرة أخرى.

ونقلت إذاعة التايمز البريطانية عن أتكينسون قوله: "لم أعد أستمتع كثيرا به، فقد أصبحت أجده مرهقاً جداً وسأستمر في التقديم بصوتي فقط في فيلم رسوم متحركة ما يزال قيد الإعداد".

وواضاف أتكينسون: "لا أرغب في أن يكون لدي أي حضور على وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا: "في الواقع أنا لا أحب صنع أي شيء".

ظهر "مستر بين" على التلفزيون البريطاني في 15 حلقة (من 1990 إلى 1995)، وأعيد تقديمه بعدها في فيلمين و 52 حلقة في سلسلة رسوم متحركة، وقد لا يظهر مثله مرة أخرى.