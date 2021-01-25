بالصور: تعرف الى المشاهير العرب الأطول والأقصر قامة

لم يعد في يومنا هذا طول القامة مقياس الجمال الوحيد فحسب، خاصة أن الكثير من المشاهير لا يتمتعون بالقامات الطويلة، فبات التركيز أكثر على المظهر الخارجي والرشاقة والجاذبية. لكن البحث في قامات المشاهير الحقيقية يظهر أنّ هناك نجوم يتميّزون بطول لافت، بينما ثمة نسبة لا بأس بها يتمتعون بقامة فصيرة. نعرفكم في التالي على ابرز هؤلاء المشاهير العرب.





المشاهير الأطول قامة



تعتبر الفنانة اللبنانية مايا دياب من أطول الفنانات في العالم العربي، ويصل طولها الى 176 سنتمتراً. ورغم ذلك، تحرص دائماً على انتعال الكعب العالي ما يجعلها تبدو أطول.







بالإضافة الى الجاذبية التي يتمتع بها "القيصر"، يعتبر الفنان العراقي كاظم الساهر من أطول الفنانين العرب، اذ يبلغ طوله 182 سنتمتراً.







ضمن لائحة قامات المشاهير الحقيقية، نصل الى النجمة سيرين عبد النور التي بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء بنجاح، حيث يبلغ طولها 1.73 متراً، كما انّها معروفة بقامتها الرشيقة رغم انجابها طفلين. تعتبر الفنانة اللبنانية مايا دياب من أطول الفنانات في العالم العربي، ويصل طولها الى 176 سنتمتراً. ورغم ذلك، تحرص دائماً على انتعال الكعب العالي ما يجعلها تبدو أطول.بالإضافة الى الجاذبية التي يتمتع بها "القيصر"، يعتبر الفنان العراقي كاظم الساهر من أطول الفنانين العرب، اذ يبلغ طوله 182 سنتمتراً.ضمن لائحة قامات المشاهير الحقيقية، نصل الى النجمة سيرين عبد النور التي بدأت مسيرتها في عالم عرض الأزياء بنجاح، حيث يبلغ طولها 1.73 متراً، كما انّها معروفة بقامتها الرشيقة رغم انجابها طفلين.



الأقصر قامة



من النجمات اللواتي تعتبر قصيرات القامة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي يبلغ طولها طولها 1.55 متراً. من النجمات اللواتي تعتبر قصيرات القامة، الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي يبلغ طولها طولها 1.55 متراً. كما تتشارك كل من الفنانة السورية أصالة، والمصرية شيرين عبد الوهاب واللبنانية ميريام فارس بطول يصل إلى 1.50 متراً. أصالة شيرين عبد الوهاب ميريام فارس أمّا من ناحية النجوم الرجال، فيأتي ملحم زين، راشد الماجد وعبد المجيد عبدالله بين الأقصر قامة مع 1.60 متراً. ملحم زين راشد الماجد عبد المجيد عبدالله