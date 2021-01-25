للمرة الثانية.. سرقة منزل مايلي سايرس

وسبق وتعرضت سايرس (28 عاما) لحادث سرقة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إذ سرق لصوص غيتارات بقيمة 10 آلاف دولار من خزنة خاصة بها.وبحسب موقع "تي إم زي" الأمريكي، تعرضت سايرس لعملية اقتحام لوحدة التخزين الخاصة بها في لوس أنجلوس، وسرقت بعض أغراضها الشخصية بما في ذلك مجموعة صور عائلية، في ثاني عملية سطو تتعرّض لها.وقالت الشرطة للموقع إنه تم "اقتحام وحدة تخزين تابعة لسايرس منذ بضعة أسابيع، وسرق أحد الأشخاص ملابس وصوراً عائلية وتذكارات أخرى".ولم تكشف الشرطة عن القيمة المادية للمسروقات، لكن الموقع تحدث عن قيمة عاطفية مهمة للمفقودات.وأشار الموقع إلى أن أحد المصادر أكد له أن اللصوص لا يستهدفون النجمة تحديداً، وأن ما حدث كان صدفة، ولفتت المصادر إلى أن وحدات تخزين أخرى في المنشأة عينها تعرضت للسرقة أيضاً.وأكدت الشرطة أنها تمكنت من استرجاع بعض الأغراض التي سلبت من مايلي وآخرين، وشددت على أنها لا تزال تحقّق في السرقة.