خبيرة تجميل عراقية تتحول إلى كاظم الساهر.. هل نجحت؟ (فيديو)

وعلقت باريز على الفيديو الذي رافقه مقطع من أغاني الساهر "ابتسم هدي أعصابكخلي راسك بين أيدياوأخذ بوسة صلح مني كافي تدلل عليّالك أدلل عليّا أدلل عليّايا هبة ربي من السما وأجمل هديةراح للعشرة أعيد لكواحد . عشرةشو تعال بوسني كم مرة أبوسك".ويعرف عن باريز إبداعها في تقمص شخصيات المشاهير العرب والأجانب، نساء ورجالاً، عبر الماكياج وهي سبق أن تقصمت شخصيات محمود ياسين، نجلاء فتحي، أصالة، نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب، أنجيلينا جولي وغيرهم.