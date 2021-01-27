صورة تحسم الجدل حول حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن

نشرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، صورة لها، حسمت الجدل حول حقيقة طلاقها من زوجها الممثل السوري تيم حسن وذلك بعد تداول أخبار عن انفصالهما مؤخراً وسط صمت من الطرفين .





وظهرت الكيلاني بالصورة، وهي في منزلها تستند على الأريكة، معلقة عليها وقالت: "بنمسي".