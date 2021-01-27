بالفيديو: هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية

شاركت اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" يظهر قيامها بقيادة سيارتها الرياضية البيضاء برفقة إحدى صديقاتها.وتظهر مشاهد الفيديو التي صورت من خارج السيارة، الفنانة اللبنانية خلف المقود مع صديقتها التي جلست إلى جانبها، لتنطلق بعدها السيارة بسرعة فائقة مع صوت صاخب.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بالفن والمشاهير، فقد أعادت النجمة اللبنانية نشر هذا المقطع الذي تم تداوله سابقا بشل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.وتأتي المشاهد التي نشرتها الفنانة اللبنانية في ظل توتر كبير يشهده الشارع اللبناني على خلفية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، واعتراضا على قرار الإقفال العام الذي اتخذته السلطات الرسمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.تشهد مختلف المناطق اللبنانية منذ عدة أيام وقفات احتجاجية ومسيرات وقطع طرق على الرغم من قرار الإقفال، فيما اندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة في طرابلس لليوم الثاني على التوالي، بين مئات المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.