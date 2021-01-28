وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان عن 94 عاما

وقالت وكيلتها الإعلامية، جولييت جرين، في بيان أن "الممثلة الشهيرة توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا".وفازت ليتشمان خلال سبعة عقود من العمل في المسرح والسينما والتلفزيون بثماني جوائز غرامي وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا لاست بيكتشر شو) "آخر عرض صور".والتحقت ليتشمان بمدرسة "تيودور روزفلت" الثانوية، ثم انضمت إلى جامعة ولاية إيلينوي وجامعة نورث وسترن وتخصصت في مجال الدراما، ثم بدأت في الظهور على شاشات التليفزيون في الأفلام وذلك بعد فترة قصيرة من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال أمريكا وملكة جمال شيكاغو عام 1946، وقبل ذلك كانت نشطة بمشاركتها على مسرح "دي موين".