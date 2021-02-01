"رحال" يحصد عددا من الجوائز خلال موسم واحد كافضل برنامج وثائقـي

يجذب القاصي والداني بجولاته ورحلاته التي يقصد بها دول عربية واجنبية ويسبر بها الاغوار ويكشف فيها تفاصيل حضارات وشعوب تنوعت بثقافاتها وتقاليدها. رحال الذي انطلق قبل اكثر من سنتين ما يزال يتصدر البرامج الوثائقية التي تعرض على شاشات القنوات المحلية ليحصد خلال موسم واحد فقط على اربعة جوائز ويكون البرنامج الاول بهذا المجال.نخب من الفنانين والاكاديميين وصفوا رحال الذي يعرض على شاشة السومرية على أنه من البرامج التي تنافس بمضمونها برامج الدول الغربية لما يحمله من رسالة واضحة هدفها ايصال المعلومة مطالبين باستمرار عرض المزيد من حلقات رحال بمواسم اخرى جديدةويذكر أنّ برنامج رحال على السومرية نال جائزة افضل برمانج وثائقي لعام 2020 في المهرجان السنوي لفنانون بلا حدود. وحصد على الجائزة الثانية في مهرجان صدى المشاهير، ليكون البرنامج قد حصد على جائزتين كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020، في الاسبوع الاول من العام 2021.رحال هو برنامج اجتماعي ترفيهي يسلط الضوء على حياة شرائح من المجتمع العراقي والعالمي وبالأخص تلك البعيدة عن وسائل الإعلام ليطلع المشاهدين على طريقة حياتهم ويوثق عاداتهم والمهن التي يمارسونها.