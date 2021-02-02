هجوم لاذع على فاشينيستا عربية لتناولها برغر من الذهب... شاهدوا الفيديو!

ضجة كبيرة أحدثتها الفاشينيستا السعودية امل الأنصاري على مواقع التواصل بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" ظهرت فيه وهي تجلس في أحد المطاعم منتظرة أن يتم إحضار طبقها.





وأشارت إلى أنها ترغب في تناول برغر يحتوي على الذهب عيار 24 قيراط. ولفتت إلى أنها حضرت إلى المكان لهذه الغاية. وتم تقديم الطبق لها وتبين أنه يحتوي على قشرة من الذهب.



واثار هذا الأمر موجة من التعليقات على أحد الحسابات حيث حقق المقطع أكثر من 29 ألف مشاهدة.