هيفاء وهبي ترد بقسوة على متابعة تمنت لها الموت بانفجار بيروت

وجاء تعليق المتابعة "غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون الى الاولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان".وقررت هيفاء وهبي الرد عبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، بأن أعادت نشر التعليق مرة أخرى معلقة "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي اذا دلت على شيء فهو انو اصحابها ناس اوسخ من الوساخة، وثقتهم بنفسهم صفر".وأضافت هيفاء:" لازم كل دولة تمنع اي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم احكام قانونية لان ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون".وتابعت"وللاسف اغلبها تعليقات من بنات خليني انصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف انها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لانه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة والانثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس".من ناحية أخرى، عرض لهيفاء وهبي عبر منصة "شاهد vip" مسلسل مسلسل "أسود فاتح" من بطولتها وبمشاركة كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.