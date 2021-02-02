المغني توني بينيت يسجل ألبوماً جديداً مع ليدي غاغا رغم الزهايمر

وقالت زوجته سوزان لمجلة "إيه.إيه.آر.بي" في مقابلة نُشرت يوم الاثنين، إن المغني البالغ عمره 94 عاما، يعاني من مرض ألزهايمر وبدأ يفقد قدرته على اتخاذ القرارات، مضيفة أن حالته تتدهور بصورة متزايدة، وفقا لوكالة "رويترز".وأضافت أنه تم تسجيل الألبوم في الفترة ما بين 2018 و2020، والذي يعد امتدادا لتعاون آخر بينهما باسم "تشيك تو تشيك" صدر عام 2014.وقالت مجلة "إيه.إيه.آر.بي" إن لقطات مصورة لجلسات تسجيل الألبوم ظهرت فيها غاغا وبينيت، الذي كان يغني بصوت رائع لكنه بدا أحيانا شاردا ومشوشا.وقالت المجلة" "كانت غاغا تشاهده من خلف مكبر الصوت وتتحول ابتسامتها إلى رجفة وتلمع عيناها قبل أن تضع يديها على وجهها وتنخرط في البكاء".يذكر أن بينيت الحائز على 18 جائزة غرامي، بدأ مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي.