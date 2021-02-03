أنجلينا جولي تقرر بيع اللوحة الوحيدة التي رسمها تشرشل.. صورة

واللوحة تسمى "برج مسجد الكتبية" اشترتها الفنانة الأمريكية سنة 2011، من ابن الرئيس الأمريكي روزفلت.وعرضت جولي اللوحة في دار كريستي للبيع، لكن سيتم بيعها الشهر المقبل بسعر يقدر بـ 1.5 مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه ( 2.1 مليون دولار إلى 3.4 مليون دولار).وتمثل اللوحة مسجد الكتبية في مراكش، الذي بني فى القرن الثاني عشر، مع خلفية جبال الأطلس، وتعتبر اللوحة الوحيدة التي أكملها زعيم بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية خلال نزاع 1939-1945، وأهداها إلى الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت.وقال نيك أورتشارد، رئيس قسم الفن البريطاني الحديث في كريستي: "لقد أذهل روزفلت بها، واعتقد أنه أمر لا يصدق".وقال إن تشرشل استحوذ على المنظر في "اللوحة الرائعة والمثيرة للذكريات" وقدمها إلى روزفلت كتذكار من الرحلة، بحسب ما نقل موقع arabnews.يذكر ان ابن روزفلت باع اللوحة بعد وفاة الرئيس عام 1945، وكان لها العديد من المالكين قبل أن تشتريها جولي وشريكها براد بيت في عام 2011.