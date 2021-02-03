انتقادات تطال ممثلة عربية بسبب شكل قالب عيد ميلادها! (صورة)

يبدو أن انتشار فيروس كورونا المستجد أو Covid-19 بات يسيطر على كل مفاصل حياتنا. وهذا ما عبّرت عنه عارضة الأزياء والممثلة المصرية سلمى أبو ضيف أثناء احتفالها بيوم ميلادها، حيث تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لسلمى ظهرت فيها وهي تقطع قالب حلوى صُنع بالشكل المتداول للفيروس المستجد،





ودوّنت عليه بالكريما تعليقاً طريفاً أكدت فيه أنها ما زالت في الـ27 من عمرها، لأنها لا تحتسب العام الماضي، أي 2020.

وانقسم المتابعون بين من أثنوا على فكرتها الطريفة ومن توجّهوا إليها بالانتقادات حيث رأوا أنها كانت تحتفل في دبي فيما يخضع الكثيرون للحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار العدوى.

ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: "راحت دبي ونطت ورقصت وتقول ما يحتسب. الناس المحبوسة وما خرجت ولا سافرت وش تقولين عليها؟" و"هي لسة قايلة مبارح ببرنامج إسعاد يونس عمرها 28 سنة" و"الناس بتموت بكورونا وانتِ عملة طورطة باسمها ايه ده بجد؟".