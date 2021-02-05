بالصور: إطلالة ملفتة لأصالة تثير اعجاب الجمهور

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمجموعة صور تجمعها بوالدتها، التي لفتت الأنظار برشاقتها، حيث لاحظ العديد من المتابعين أنها خسرت الكثير من الوزن خلال الفترة التي تلت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، ما دفع بالكثير من محبّي أصالة الى كتابة تعليقات تشجّعها على البقاء قوية والاهتمام بصحتها النفسية والجسدية.
واختارت أصالة إطلالة شتوية كاجوال بسيطة وخفيفة، وخطفت الأنظار بتسريحة شعرها الناعمة وقوامها المثالي بعد إنقاص وزنها فبدت أصغر بعشر سنوات من سنّها الحقيقي، الأمر الذي لاحظه الجمهور وعلّقوا عليه، متمنين لها السعادة وراحة البال.
وعلّقت شام على الصورة التي تم التقاطها في جدة، خلال زيارة مع والدتها قائلةً: "بعض الرومانسية مع صولا من جدة"، مؤكدةً بذلك العلاقة القريبة والمميزة بين الأم وابنتها.