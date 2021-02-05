بالصور: إطلالة ملفتة لأصالة تثير اعجاب الجمهور

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمجموعة صور تجمعها بوالدتها، التي لفتت الأنظار برشاقتها، حيث لاحظ العديد من المتابعين أنها خسرت الكثير من الوزن خلال الفترة التي تلت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، ما دفع بالكثير من محبّي أصالة الى كتابة تعليقات تشجّعها على البقاء قوية والاهتمام بصحتها النفسية والجسدية.



