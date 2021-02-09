بالفيديو: في أحدث ظهور له... كاظم الساهر يفاجئ الجمهور "بملامحه الجديدة"

فاجأ القيصر كاظم الساهر متابعيه بتغيير كبير طرأ على ملامحه. وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو مصور له تناقله عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام".





وتبين أنه تم تسجيله في إطار دعم القيصر لمهرجان الأخوة الإنسانية الذي أقيم في الإمارات. ومن خلاله أشاد بالجهود التي تبذل في هذه الدولة من أجل دعم القيم الإنسانية. كما شدد على أهمية الإنسان.



