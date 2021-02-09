بالصور: هكذا احتفلت نادين نجيم بعيد ميلادها

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلادها، عدة مرات هذه السنة، ونشرت صورا من المناسبة عبر حسابها الرسمي في انستغرام.

وظهرت نجيم وهي تحتفل 3 مرات بهذه المناسبة. مرة مع الاصدقاء وأطفالها، ومرة أخرى برفقة أطفالها فقط، كما تظهر الصور.

وفي كل مرة اختارت قالب من الحلوى مختلف عن الآخر. وعلقت على احدى الصور بالقول: "احتفال عيد ميلادي في اليوم الثاني! مع حبي غير المشروط لطفلي هافين وجوفاني".

الى ذلك، نشرت للمرة الثالثة صورة قالب حلوى وهي بجانبه، ولكتها علقت هذه المرة بخبر مفاجئ، وكتبت: "واليوم كمان مفاجأة حلوة بس اليوم رسميًا عيد ميلادي فعلاً حاسي حالي خلقت من جديد بعد كل يلي قطعت فيه السنة الماضية أمنيتي الوحيدة تكون سنة اجمل ونجاح اكبر واهم شي الله يخليلي ولادي لانه هني عيدي شكراً لكل رسائلكم الحلوة ولمحبتكم الكبيرة..." وأضافت: "بشوفكم قريباً خلال شهر رمضان المبارك بمسلسل ٢٠٢٠ اشتقتلكم."