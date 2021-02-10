الفنانة نغم بالعناية المركزة وحالتها حرجة جدا... "ادعوا لها"

تدهورت الحالة الصحية للفنانة العراقية نغم في الايام الأخيرة الماضية، وتم نقلها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفاد كرار فؤاد سالم، ابن الفنانة نغم، في حديث لقناة السومرية، أن والدته تمكث في العناية المركزة وحالتها حرجة، بعد معاناتها من أزمة قلبية ونقص بالدم، وما تبعها من مضاعفات أثرت على وظائف الجسم.

الفنانة نغم ابنة الفنان الراحل فؤاد سالم في العناية المركزة لليوم الثالث على التوالي، وابنها كرار يطلب من متابعيه ومحبيها على وسائل التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدته في هذه الفترة الصعبة.