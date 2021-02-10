أخبار متناقلة عن طرد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي… ما صحتها؟

الأمر الذي نفاه إبن الراحل محمود عزت العلايلي، الذي قال:"محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح، وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته من العزاء"، مضيفا: "عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده".يشار إلى أن العلايلي كان انتقد رمضان قبل وفاته، وتحديداً خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة، وردّ حينها رمضان قائلاً:""عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".