أحلام تحتفل بمسبار الأمل: الرحلة بدأت ولن تتوقف

احتفلت الفنانة الاماراتية احلام بأول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ عبر التغريد على هاشتاك العرب إلى المريخ، مؤكدة أن رحلة مسبار الأمل التي ينتظر ان تستكمل محطتها الأولى أمس الثلاثاء بدأت ولن تتوقف.

أحلام توقفت عن الترويج لألبومها الجديد وتفرغت للمشاركة في الاحتفاء بالانجاز العلمي لبلدها الإمارات وغردت قائلة: "مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم.. العرب إلى المريخ."

#مسبار_الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة #الإمارات ، الامل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الامل وينشرونه في العالم #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/hRhPeLRmgA — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2021



اضافت أحلام فى تغريدة أخرى: "نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول مسبار الأمل إلى المريخ غدًا، في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال المقبلة في الوطن العربي. اضافت أحلام فى تغريدة أخرى: "نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول مسبار الأمل إلى المريخ غدًا، في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال المقبلة في الوطن العربي.



وقامت احلام بتغيير صورة برفايل حسابها على تويتر الى صورة تجمع كل من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عبارة المستحيل ليس إماراتياً العرب الى المريخ.



يذكر أن الأنظار اتجهت أمس الثلاثاء إلى أبو ظبي حيث من المتوقع أن يصل مسبار الأمل الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.