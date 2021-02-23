بعد تفاقم الخلافات.. الملكة إليزابيث ستسبق هاري وميغان بتصريحاتها

قررت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الظهور في برنامج تلفزيوني للحديث عن أهمية اتحاد الكومنولث، بصحبة عدد من كبار الشخصيات الملكية الأخرى، وذلك في نفس يوم عرض لقاء تجريه المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان.

تحتفل الأسرة الملكية في بريطانيا منذ 50 عاماً بقداس الكومنولث السنوي في كنيسة وستمنستر خلال شهر آذار، لكن القداس ألغي هذا العام بسبب جائحة "كوفيد 19"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت الكنيسة إن الملكة البالغة من العمر 94 عاماً، وتقود الاتحاد الذي يضم 54 دولة، ستوجه بدلاً من ذلك رسالة تلفزيونية في إطار برنامج بعنوان "احتفال بيوم الكومنولث" سيذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم السابع من آذار.

ومن المقرر أن تكون هناك مداخلات لوريث العرش الأمير تشارلز، والأمير ويليام، الذي يليه في ترتيب ولاية العرش، وزوجته كيت. يذاع اللقاء قبل ساعات من المقابلة المرتقبة لهاري وزوجته ميجان، وهي المقابلة الأولى المتعمقة التي يجريانها منذ سفرهما إلى أمريكا، وتبثها قناة "سي بي إس".