وفاة فنان كويتي ‎إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان الكويتي حسن البلام، اليوم الخميس، وفاة قريبه الفنان مشاري البلام في مستشفى جابر بالكويت؛ إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

ولد الفنان مشاري البلام في 12 ديسمبر 1972، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت"، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام، واستطاع أن يحقق نجاحاً به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدواراً كبيرة.