Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
المالية النيابية: موازنة 2021 ستمرر بالاتفاق مع الكتل كافة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

جيه جروب تُعلن عن تجديد عقد التمثيل الإعلامي مع قناة السومرية والعلامات التابعة لها

فن وثقافة

2021-03-01 | 04:54
جيه جروب تُعلن عن تجديد عقد التمثيل الإعلامي مع قناة السومرية والعلامات التابعة لها
المصدر:
السومرية
198 مشاهدة

أعلنت جيه جروب، المجموعة القابضة التي تتخذ من لبنان مقرّاً لها، وتمتلك مجموعة واسعة من الاستثمارات والشركات التابعة لها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم عن تجديد عقد التمثيل الإعلامي الخاص بها مع قناة السومرية الفضائية العراقية والشركات التابعة لها، مثل إذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، لمدة خمسة أعوام.

ويأتي تجديد العقد تتويجاً للعلاقة طويلة الأمد التي تجمع جيه جروب مع قناة السومرية العراقية والعلامات التابعة لها. وتتولى جيه جروب بموجبه مسؤولية التمثيل الحصري لقناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv في المنطقة، وتقديم خدماتها لملايين المشاهدين وقاعدة المُعلنين المتنامية. إضافة إلى ذلك، تُلقي الشراكة الضوء على مصادر جديدة للإيرادات لصالح المُعلنين، كما تُوفر باقة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تساعدهم على استهداف الفئات الصحيحة من الجمهور في الوقت والمكان المناسبين.
وتُعد قناة السومرية واحدة من شبكات القنوات الفضائية الرائدة في العراق وتمتلك مكاتب في كُلّ من الإمارات العربية المتحدة ولبنان. وتنتج كامل محتواها بالاعتماد على الخبرات الداخلية، كما تبث العروض والبرامج على مدار الساعة بإنتاج وتقديم مواطنين عراقيين. كما تملك الشبكة الحقوق الحصرية لبث مجموعة متنوعة من الأفلام والوثائقيات والعروض الموسيقية وغيرها من المحتوى الترفيهي والرياضي والمخصص للأطفال. وعلى نحو مشابه، تختص إذاعة سومر أف أم، التي تأسست عام 2004، في تقديم البرامج الموسيقية والترفيهية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وتبث برامجها على الترددات التالية: 99.8 FM في بغداد.
وفي سياق تأكيده على الشراكة، قال السيد عماد جمعة، مؤسس ورئيس مجموعة جيه جروب: "مسرورون لتجديد شراكتنا مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، الأمر الذي يُتيح لنا مواصلة تقديم خدماتنا لشريحةٍ واسعة من المُعلنين في المنطقة. وتُعد قناة السومرية واحدة من الشبكات الرائدة في العراق؛ إذ تُسهم شعبيتها وقاعدة متابعيها في تعزيز مكانتها وترسيخ سُمعتها كواحدة من أبرز منصات الإعلانات لقاعدة المُعلنين الحالية والراغبة بالدخول إلى سوق الإعلانات والقطاع الإعلامي في العراق. تميّزنا على الدوام بتزويد عملائنا بالاستشارات الموثوقة، وسيسمح لنا التعاون مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv في فتح العديد من الآفاق الجديدة أمامها".
ومن جانبه، قال السيد مارك تابت من قناة السومرية: "يُسعدنا للغاية أن تكون جيه جروب شريكتنا في هذه الرحلة. اعتمدنا على مدى الأعوام الماضية على الابتكار في البرامج والنشرات الإخبارية التي نبثها لنكون على قدر تطلعات جمهورنا والوصول إلى آفاقٍ جديدة. وسيُسهم تجديد الشراكة مع جيه جروب في تعزيز خارطة طريق الأعمال لدينا، كما سيُساعدنا على التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد التجاري".
تأسست جيه جروب عام 2003 على يد رئيسها رائد الأعمال عماد جمعة، بهدف تزويد الأفراد والشركات بإمكاناتٍ وفرص لا حصر لها. ومن خلال تجديد شراكتها مع قناة السومرية وإذاعة سومر أف أم وموقع Alsumaria.tv، تُواصل جيه جروب تزويد المُعلنين بسُبل الدخول إلى سوق الإعلانات والإعلام المتناميين في العراق.
لمحة حول قناة السومرية
 
 تُعد قناة السومرية العراقية الفضائية محدودة المسؤولية شبكة تلفزيونية عراقية مستقلة تأسست في سبتمبر عام 2004، وتضم اليوم فريقاً من أبرز الإعلاميين والأخصائيين العراقيين الفنيين والتقنيين في العراق. تضم مكتبة القناة رصيداً غنياً من البرامج الترفيهية والاجتماعية والسياسية التي يتولى المبدعون العراقيون مهام تقديمها وإخراجها وإنتاجها بالكامل.

حول جيه جروب
 
 تُعتبر جيه جروب مجموعةً إقليميةً تأسست على يد مديرها الحالي عماد جمعة. وتمتلك المجموعة شركات موزعة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار مساعيها لتغطية مجالات عمل متنوّعة، يشمل نطاق عمل المجموعة الإعلام، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والإعلان، والإنتاج، والطباعة، والرياضة، والبناء والتطوير العقاري، والصحة والجمال.

للتواصل مع قسم العلاقات العامة
أودري فرنانديز
فلايشمان-هيلارد دبي
Audrey.fernandes@fleishman.com

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:42 | 2021-03-01 11:42
11:36 | 2021-03-01 11:36
11:27 | 2021-03-01 11:27
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال
30.53%
05:55 | 2021-02-28
الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حظر التجوال
05:55 | 2021-02-28
توفي وبحوزته 200 ألف دولار.. شرطة بغداد تكشف تفاصيل حادث سير
22.26%
15:13 | 2021-02-27
توفي وبحوزته 200 ألف دولار.. شرطة بغداد تكشف تفاصيل حادث سير
15:13 | 2021-02-27
بالوثائق.. النجف تقدم طلباً لإلغاء الحظر وتضع تسعة شروط لانجاحه
15.37%
13:17 | 2021-02-27
بالوثائق.. النجف تقدم طلباً لإلغاء الحظر وتضع تسعة شروط لانجاحه
13:17 | 2021-02-27
مسلحون مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين شرقي بغداد
13.12%
07:07 | 2021-02-28
مسلحون مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين شرقي بغداد
07:07 | 2021-02-28
مكتب السيستاني يعزي البصرة بوفاة علي الصافي (وثيقة)
10.32%
11:09 | 2021-02-28
مكتب السيستاني يعزي البصرة بوفاة علي الصافي (وثيقة)
11:09 | 2021-02-28
تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021
8.41%
04:52 | 2021-02-28
تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021
04:52 | 2021-02-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.