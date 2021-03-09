بالصورة: رسالة من أحمد حلمي الى منى زكي تشعل انستغرام

نشر الفنان المصري أحمد حلمي، منشورا عبر حسابه الرسمي على انستغرام، مرفقا برسالة معبرة ومؤثرة، وقد أثار تفاعلا واسعا بين الجمهور.

وتوجه حلمي الى زوجته منى زكي ووالدته برسالة معبرة في يوم المرأة العالمي، وكتب: "الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي .. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ .. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى .. هي الكنز الذي نجده في المحنة .. هي الضحكة المكمله لكل فرحة . .. هي الضوء اللامع في اي عتمه. هي الذراع وهي العضد .."

وأضاف: "شجعوهن .. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا .. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من ارحامهن .."

وتوجه الى والدته بالقول: "شكرا يا امي على ما اعطيتني اياه من سنين عمرك حتي اصبحت رجلا يحترم كل امرأة و يقدرها .."

ثم كتب لزوجته: "شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة و نِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا."

وحظي هذا المنشور تفاعلا واسعا بين جمهور ومتابعي حلمي على انستغرام، اذ اثنى الجميع على اخلاقه العالية وتقديره للمرأة الأم والزوجة في يومها العالمي.

يذكر انه في الثامن من آذار من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تقديرا لجهودها.