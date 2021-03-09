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كيف وصفت وسائل إعلام عالمية المقابلة التاريخية للأمير هاري وميغان مع أوبرا؟

فن وثقافة

2021-03-09 | 09:03
كيف وصفت وسائل إعلام عالمية المقابلة التاريخية للأمير هاري وميغان مع أوبرا؟
488 مشاهدة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مقابلة هاري وميغان مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري سيكون لها وقع الصاعقة على العائلة الملكية في بريطانيا. وبثت المقابلة الأحد على قناة "سي بي أس" الأمريكية وتبث الاثنين في بريطانيا. وتراوح وصف وسائل الإعلام البريطانية لهذه المقابلة بين "المدمرة" و"غير المتوقعة" ، ونصحت "ديلي تلغراف" الأسرة الملكية بارتداء "سترة واقية من الرصاص" لحماية نفسها من هذه التصريحات. وأشارت المقابلة إلى تصرفات عنصرية استهدفت ميغان وهاري وابنهما آرتشي قبل ولادته، وأظهرت "صورة لأفراد لا مبالين ضائعين داخل مؤسسة".

أثارت تصريحات الزوجين هاري وميغان في مقابلتهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري ضجة كبيرة في بريطانيا وسيكون لها وقع صاعق على العائلة الملكية، وفق وسائل إعلام بريطانية الاثنين. وكتبت "ذي تايمز"، "ما حصل أسوأ من أي توقع كان لدى العائلة الملكية من هذه المقابلة".

وأضافت الصحيفة "ميغان عانت ميولا انتحارية. هي قلقة على صحتها الذهنية. لقد بكت خلال التزام رسمي. والعائلة الملكية لم تساعدها"، متحدثة عن "ادعاءات مؤذية".
وبيّنت المقابلة التي عرضتها قناة "سي بي أس" الأمريكية مساء الأحد قبل بثها الاثنين في بريطانيا، "صورة زوجين ضعيفين شعرا بأنهما سجينان في دورهما ومتروكان بلا حماية" من العائلة الملكية، بحسب الصحيفة.
أما "ديلي تلغراف" فاعتبرت أنه من غير المجدي للعائلة الملكية "الاختباء وراء الكنبة" وتجاهل الزوجين، قائلة إن الأسرة كانت تحتاج إلى "سترة واقية من الرصاص" للحماية من المقابلة التي شهدت إطلاق "ما يكفي من القذائف لإغراق أسطول" و"ربما كما يخشى البعض، إلحاق الأضرار عينها بالملكية البريطانية".
وأضافت الصحيفة المحافظة "من الصحيح القول إن مقابلة الساعتين الخالية من أي مسايرة هذه، تشكل السيناريو الأسوأ لما دأب الزوجان على تسميته بالشركة" للتحدث عن العائلة الملكية، متطرقة خصوصا إلى التصريحات العنصرية التي استهدفت ميغان وهاري وابنهما آرتشي قبل ولادته.
واختارت قناة "أي تي في" استخدام توصيف عسكري لما حصل خلال المقابلة. وقالت "الزوجان شحنا قاذفة قذائف بي-52 وسيّراها فوق قصر باكينغهام وأفرغا ترسانتها فوقه".
أما قناة "بي بي سي" فاعتبرت أن هذه المقابلة "المدمرة" تكشف "الضغوط الرهيبة في داخل القصر" وترسم "صورة أفراد لا مبالين ضائعين داخل مؤسسة" تشاركهم اللامبالاة نفسها.
وشددت صحيفة "ديلي ميرور" من ناحيتها على "الحزن العميق" للأمير تشارلز والد هاري، وشقيقه الأكبر وليام، فيما نددت "ديلي إكسبرس" بما اعتبرته "حديثا متلفزا مع أوبرا يخدم المصالح الخاصة" لهاري وميغان المقيمين في الولايات المتحدة منذ انسحابهما من العائلة الملكية في الربيع الفائت.
وعلى غرار صحف أخرى أغلقت صفحاتها قبل بث المقابلة، عنونت صحيفة "ديلي مايل" عن الرسالة "القوية" التي وجهتها الملكة إليزابيث الثانية جدة هاري بشأن حس الواجب، خلال كلمتها التلفزيونية الأحد قبل ساعات من ظهور هاري وميغان الإعلامي.

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