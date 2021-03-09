محادثات طارئة في قصر باكنغهام على أثر مقابلة هاري وميغان.. وهذا تلخيص لما جاء فيها

وبثّت المقابلة التي استمرت طيلة ساعتين يوم الأحد على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة، كما عُرضت في بريطانيا على قناة آي تي ليلة الاثنين.وفي تلك المقابلة، قالت ميغان إنها وجدت الحياة الملكية صعبة للغاية لدرجة أنها "لم تكن ترغب في البقاء على قيد الحياة" في بعض الأحيان، وإنها عندما لجأت للمؤسسة الملكية طلبا للمساعدة، لم تحصل عليها.وقالت كيت غرين، وزيرة التعليم في حكومة الظل لحزب العمال، إن تصريحات ميغان كانت "مؤلمة بالفعل، وصادمة".وتحدثت غرين مع شبكة سكاي نيوز قائلة: "إذا كانت هناك مزاعم تتعلق بالعنصرية، فإنني أتوقع أن يتعامل معها القصر بمنتهى الجدية وأن يتحقق منها بشكل جيد".وقال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، إن حديث ميغان حول العنصرية ونقص الدعم في مجال الصحة العقلية يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".وامتنع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن التعليق على هذه القضية يوم الاثنين، لكنه قال إنه "يكنّ أعلى درجات الإعجاب بالملكة وبدورها الموحّد".وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بمواضيع تخص العائلة المالكة، فإن الشيء الصحيح الذي ينبغي على رؤساء الوزراء قوله هو لا شيء"، وذلك إثر سؤاله تحديدا عما إذا كان يعتقد أن العائلة المالكة "عنصرية".وخلال المقابلة، سُئلت الدوقة عن رأيها حول سبب عدم تسمية آرتشي أميرا.وقالت: "في تلك الأشهر التي كنت فيها حاملاً، كانت تدور عدة محادثات في الوقت ذاته بخصوص أنه لن يحصل على حماية أمنية، ولا على لقب، وأيضا مخاوف وحديث حول... لون بشرته عند ولادته".وقالت إن التعليقات حول لون بشرة آرتشي قيلت لهاري وهو بدوره نقلها لها.وردا على سؤال أوبرا عما إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون طفلها "أسمر جدا" وأن ذلك سيكون بمثابة مشكلة، قالت ميغان: "إن كان هذا افتراضك، فهو افتراض سليم نوعا ما".وعندما ضغطت عليها أوبرا، رفضت ميغان الكشف عن هوية الشخص، قائلة: "أعتقد أن ذلك سيضر بهم كثيرا".كما رفض الأمير هاري الإدلاء بتفاصيل أكثر، قائلاً: "لن أشارك أبدا تفاصيل تلك المحادثة".وأضاف: "كان الوضع غريبا حينها. لقد صدمت قليلا".وكشفت أوبرا لاحقا أن الأمير أخبرها أن تلك التعليقات لم تصدر عن جديه: "الملكة ودوق إدنبرة".وقال الأمير هاري إن أيا من أقاربه لم يظهر دعما لميغان بخصوص تلك "العبارات ذات الطابع الاستعماري" التي ظهرت في عناوين الأخبار والمقالات.وأضاف: "لم يقل أحد من عائلتي شيئا عن هذا الموضوع على الإطلاق، خلال تلك السنوات الثلاث. هذا أمر مؤلم".وانتقل الزوجان إلى كاليفورنيا بعد تخليهما رسميا عن واجباتهما الملكية في آذار من عام 2020، وأُعلن الشهر الماضي أنهما لن يعودا عضويَن عاملين في العائلة المالكة.وفي مقطع مصّور جديد، لم يكن جزءا من المقابلة الأصلية، سُئل الأمير هاري عما إذا كان الزوجان قد غادرا المملكة المتحدة بسبب العنصرية، فأجاب: "لقد كان ذلك جزءا كبيرا من قرار المغادرة".